Kılıçdaroğlu, Bakırköy Pazar Esnafı ile Kahvaltı Yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yeni inşa edilen pazar alanının açılışını yapan Kılıçdaroğlu, "Esnafın sofrası, gönlüm ister ki her zaman zengin olsun. Esnafın sofrası zenginse aslında milletin sofrası zengindir. Esnafın karnı doyuyorsa aslında milletin karnı doyuyor demektir" dedi. Kılıçdaroğlu, "Esnaf, dünyanın bütün ülkelerinde, demokrasilerinde özellikle korunur. Esnaf kazandıkça herkes kazanmış olur. Benim eğer bu güzel yapının oluşmasında bir sözüm geçmişse ve bu konuda size verdiğimiz sözü yerine getirmişsek o da benim hayatımın en güzel günlerden, zamanlarından birisidir" diye konuştu.

CHP Lİderi Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafı ile kahvaltı yaptı. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li milletvekilleri eşlik etti. Kahvaltının ardından Kılıçdaroğlu, pazar alanının açılışını yaptı.

"BU HİZMETİ YAPARKEN BÜYÜK SERMAYE GRUPLARI İLE REKABET İÇERİSİNDEYİZ"

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, "Bizim her sabah yaptığımız kahvaltımızı bir genel başkanı ağırlayarak yapıyoruz. Kendisi bu mütevazi soframıza katıldı. Hoşgeldi, sefa geldi. Sabahın erken saatinde akşamın geç saatine kadar karda, kışta, yağmurda pazarcı esnafı olarak geliyoruz, vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmeti yaparken büyük sermaye grupları ile rekabet içerisindeyiz. Esnafımız genellikle emek ağırlıklı çalışıyor. Küçük sermayesi olan bir esnaf grubu ama rekabet ettiğimiz büyük sermayelere sonuna kadar rekabet edip halkımıza ucuz, taze sebze ve meyveyi ulaştırmayı sağlayan en büyük organizasyon şirketiyiz" diye konuştu.

"İSTANBUL DEĞİL TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PAZARI"

Kılıçdaroğlu'nun daha önce Bakırköy'e bir pazar yerinin olması gerektiğini ifade ettiğini aktaran Şengün, "Siz de demiştiniz ki 'oda başkanı istiyor, belediye başkanı tamam diyor, o zaman ben de bu pazarın açılışına katılacağım.' Bugün burada İstanbul değil Türkiye'nin en büyük pazarı, yaklaşık 75 bin metrekare kapalı alan, altında 21 bin metrekare otoparkı olan bir AVM'den modern, daha gelişmiş bir pazar alanını, esnafımıza, belediye başkanımızla beraber sağladık" dedi.

"BÜTÜN İYİ ŞEYLER SABIRDAN SONRA GELİR"

Kahvaltıda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle bu güzel ve büyük Halil İbrahim Sofrası'ndayız. Bu mütevazi ama alın teriyle zenginleştirilmiş esnafımızın sofrasındayız. Sayın Genel Başkanım, hoşgeldiniz, Bakırköy'müze şeref verdiniz. Pazarcılar Odamızın değerli başkanı Mesut Bey bahsetti. Gerçekten bu pazar alanını yapmakta uzun uğraşlarla, büyük gayetle, çok çabayla gerçekleştirdik. Hep söylediğimiz bir şey var. Bütün iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Buranın yapımında da uzun ve meşakkatli bir sabır gösterdik" dedi.

Kılıçdaroğlu da pazarın açılışında şunları söyledi:

"DAVET ETTİĞİNİZ İÇİN YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM: Halil İbrahim Sofrasına beni davet ettiniz, çok teşekkür ederim, sağolun, var olun. Esnafın sofrası, gönlüm ister ki her zaman zengin olsun. Esnafın sofrası zenginse aslında milletin sofrası zengindir. Esnafın karnı doyuyorsa aslında milletin karnı doyuyor demektir. Sizin sofranızın bereketi her zaman vardır. Bereketli bir sofraya beni davet ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim.

GENEL BAŞKANIZ AMA SİZDEN FARKLI BİR YAŞAMAMIZ YOK: Esnaf, dünyanın bütün ülkelerinde, demokrasilerinde özellikle korunur. Esnaf kazandıkça herkes kazanmış olur. Benim eğer bu güzel yapının oluşmasında bir sözüm geçmişse ve bu konuda size verdiğimiz sözü yerine getirmişsek o da benim hayatımın en güzel günlerden, zamanlarından birisidir. Genel Başkanız ama sizden farklı bir yaşamımız yok. Ailemizle, çoluk çocuğumuzla esnaf, vatandaş nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya özen gösteririz.

HER EVDE HUZURUN OLDUĞU BİR TÜRKİYE GÜZEL BİR TÜRKİYE'DİR: Ben her zaman şuna inandım. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Eğer insanların karnı doymazsa, geçimini sağlayamazsa, sağlıklı bir ortamda hizmet sunamazsa, ekmek kazanamazsa, geliri olmazsa o zaman bu güzel ülkeyi nasıl büyüteceğiz? Buraya bu güzel hizmeti yapmamızın temel nedeni bir siz rahat edin, iki Bakırköylüler rahat etsin, üç Türkiye rahat etsin.

BURASI AYNI ZAMANDA DEPREM TOPLANMA ALANI: Bir deprem felaketinden söz ediliyor. Bakın burası yapılırken aynı zamanda deprem toplanma alanı. Aynı zamanda burada trafiğin ne kadar yoğun olduğunu da İstanbul'da 12 yıl yaşayan birisi olarak da ifade edeyim aynı zamanda bir otoparkınız da var. Dolayısıyla bir söz verdik, yerine getirdik. Yerine getirdiğim için de son derece memnunum.

HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ: Belediye Başkanımızın önünde ufak tefek engelle oldu, aştı. Demek ki esnaf ile belediye arasında işbirliği olduğunda esnaf kazanıyor, belediye kazanıyor, Bakırköylüler kazanıyor. Bu işin zarar edeni yok. Hiçbir zaman zarar etmeyeceğimiz bir ortamı yakaladığımızda herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

"ADALETSİZLİK YOĞUN NASIL OLSA, BİZ ÇÖZERİZ DİYE Mİ ACABA?"

Kılıçdaroğlu, daha sonra Bakırköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na merkez hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, bir öğrenciye ne okumak istediğini sordu. Öğrenci, "hukuk" yanıtını verdi. Bunu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hukuk talebi biraz fazla galiba. Adaletsizlik yoğun nasıl olsa, biz çözeriz diye mi acaba" dedi.