Kılıçdaroğlu: "Bakanlık Değil; Merkez Bankası Başkanı Kim Olacak, Gelir İdaresi Başkanı Kim Olacak?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Soruyorlar, ‘Sizin bakanınız kim olacak’ diye. Aslında bakanlık değil; Merkez Bankası Başkanı kim olacak, Gelir İdaresi başkanı kim olacak, BDDK Başkanı kim olacak, Kamu İhale Başkanı kim olacak?.. Biz, 2400 maddelik ortak mutabakat metnini hazırladık, bakanlıkları mı belirlemeyeceğiz. Bakanlıklar önemli değil. Önemli olan bakanların altındaki liyakat… Bakan kim olacak? Kim olursa olsun. Bakanın altındaki kişi kim olacak? Bu önemli” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soruyorlar, 'Sizin bakanınız kim olacak' diye. Aslında bakanlık değil; Merkez Bankası Başkanı kim olacak, Gelir İdaresi başkanı kim olacak, BDDK Başkanı kim olacak, Kamu İhale Başkanı kim olacak?.. Biz, 2400 maddelik ortak mutabakat metnini hazırladık, bakanlıkları mı belirlemeyeceğiz. Bakanlıklar önemli değil. Önemli olan bakanların altındaki liyakat… Bakan kim olacak? Kim olursa olsun. Bakanın altındaki kişi kim olacak? Bu önemli" dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Türk yayınında, gazeteciler Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"AK PARTİ'NİN DE OY VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. ÇÜNKÜ, MUHALEFETE DÜŞTÜKLERİNDE SİYASET YAPAMADIKLARINI GÖRECEKLER. (Aday listeleri) Bir sorunumuz yok. Çünkü başlangıçta, hangi yöntemle seçime girileceği konusunda düşünceler farklıydı. Bizim karar veremediğimiz bir süreçte, yerelde il ve ilçe bazında karar veremiyorlardı. O kararlar alındı. Aday belirlendi. Pozisyon netleşti. (Yasa yapacak 300 milletvekili sayısını sağlayabilecek misiniz?) Sağlarız. 360 konusu, anayasa değişikliği için; ben demokratik sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz aşamada, AK Parti'nin de oy vereceğini düşünüyorum. Çünkü, muhalefete düştüklerinde siyaset yapamadıklarını görecekler. Yeniden, demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem gelsin, diyecekler. Onlar da isteyeceklerdir. Erdoğan gibi davranıp da şunu yakalayın hapse atın; olur mu? Biz demokrasiyi ve özgürlükleri istiyoruz.

BİR, ASKERLE İLGİLİ KONUŞMAYACAKSINIZ. İKİ, DİYANET KONUSUNDA KONUŞMAYACAKSINIZ: CHP'nin belli kesimlerde katılaşmış bir algısı vardı. Farklı gerekçeler öne sürülüyordu. Kolay kolay silinmiyordu. Ben ve partim, herkesin inancına saygılıyız. Kimsenin kimliği siyaset konusu olmamalı. Kimlik de siyasetin dışında kalmalı. Siyasetin konusu, ülkeyi nasıl büyüteceğim, milyonlarca insanın karnını nasıl doyuracağım; olması lazım. Kimlik ve inanç üzerinden siyaset; ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor. Az değil, ben pek çok kesimle, muhafazakar kesimle, hemen hemen Türkiye'nin bütün illerinde toplantılar yaptım. Süresi en az olanı üç buçuk saat. 25-30'u geçmez, katılanların sayısı. Bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras kalan iki düşünsel miras var. Bir, askerle ilgili konuşmayacaksınız. Konuşursa, sadece Genel Başkan konuşacak. İki, diyanet konusunda konuşmayacaksınız. Çünkü bu iki alana siyasetin girmesi doğru değildir. Biz, CHP'nin genel başkanları olarak; ne Diyanet İşleri konusunda, ne Genelkurmay Başkanlığı konusunda zorunlu olmadıkça konuşmadık.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NI KURAN CHP, NİYE KAPATSIN: (Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılacağı iddiası) Allah akıl fikir versin. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP, niye kapatsın. İlk imam hatip okullarını kuran CHP. İlk İlahiyat Fakültesi'ni açan CHP. Kuran'ın Türkçe mealini hazırlatan CHP. Ama biz, bunları siyasete malzeme etmeyiz, günah sayarız.

Türkiye, yeni bir hamlenin başlangıcında. Demokrasi, bilgi, bilim açısından ve kalkınma açısından. Türkiye son beş yıldır, milli gelirde düşüş var, fukaralaşma var. Anadolu'nun içi boşalıyor. Fabrika kalmadı. Kayseri eski gücünü kaybetmiş. Niye?

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KİM OLACAK, GELİR İDARESİ BAŞKANI KİM OLACAK, BDDK BAŞKANI KİM OLACAK, KAMU İHALE BAŞKANI KİM OLACAK? Her partiye bir bakanlık verilecek. Oyu ne olursa olsun. Sonra alınan oylara göre, bakanlıklar bölüşülecek. (Bakanlıkların ne olduğu belli mi?) Hayır. Şimdi, soruyorlar 'Sizin bakanınız kim olacak' diye. Aslında bakanlık değil. Merkez Bankası Başkanı kim olacak, Gelir İdaresi başkanı kim olacak, BDDK Başkanı kim olacak, Kamu İhale Başkanı kim olacak? Buralara bu işi bilen, en yetkin kişiler getirilecek. Merkez Bankası'nın başına gelecek kişi; hem içerideki hem dışarıdaki finans çevrelerine güven veren birisi olacak. Bu kişi, saraydan gelen talimatla değil; işin gereğini yerine getirmiş olacak.

BAKANLIKLAR ÖNEMLİ DEĞİL. ÖNEMLİ OLAN BAKANLARIN ALTINDAKİ LİYAKAT. MALİYE'NİN BÜROKRASİSİ VARDI: (Ekonominin başında kim olacak?) Biz, 2400 maddelik ortak mutabakat metnini hazırladık, bakanlıkları mı belirlemeyeceğiz. Bakanlıklar önemli değil. Önemli olan bakanların altındaki liyakat. Maliye'nin bürokrasisi vardı. Siyasi tercih, tüm ayrıntıları ile bakanın önüne getirilir. Şimdi öyle bir şey yok. Bakan kim olacak? Kim olursa olsun. Bakanın altındaki kişi kim olacak? Bu önemli. Kim büyükelçi olacak? Hayatı boyunca dış politika konusunda bir makale dahi okumamış kişiyi büyükelçi yaparsanız, rüşvet alanları büyükelçi atarsanız, memleketin itibarı ile oynarsınız. Büyükelçi, büyükelçidir. Yetişeceksin, dünyayı tanıyacaksın, yabancı diller bileceksin. Bu işin mürekkebini yalayacaksın. Bakıyorsunuz, bizim adam, büyükelçi tayin edelim. Ne oldu?

KİRLİ SİYASETTEN BU TOPLUMUN ÇIKARILMASI LAZIM: (Bugünkü sağduyu çağrısı) Belli çevrelerin yalan ve iftiralarla dolu hazırlıklar içinde olduğu şeklinde duyumlar geldi. Bizim bir endişemiz yok. Ama kirli siyasetten bu toplumun çıkarılması lazım. Er meydanı dediğimiz bir şey var. Yiğitler çıkarlar. Güreşirler, hakem vardır. Mesele biter. Ama siz orada kural dışı bir şey yaparsanız, bu olmaz. Bunlar olmamalı. Yalan üzerine siyaset olmamalı. Devletin bürokratları kirli işlere bulaştırılmamalı. Kirli işlere bulaşan bürokrat o görevden çekilip çıkarılmalı. Bürokrat siyasal partinin memuru değildir, devletin memurudur. Devlet bakidir. Devletin memurlarını kendi siyasal tercihlerine göre yönlendirir, devletin memurlarını size propaganda yapar hale getirirseniz, sizden yasa dışı her talimatı koşulsuz yerine getiren bir yapı oluşturursanız bu kirli şeyler ortaya çıkabilir.

HAKLAR GENİŞLER, KISITLANMAZ: (İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın, bazı bürokratların seçimden sonra yurt dışına çıkacağı iddiası) Kirliliğe bulaşan çok kişi var. Görüyoruz, tanığıyız. Devlet, intikam duygusu ile yönetilmez. Birisi, bir kişiyi ihbar ettiği andan itibaren; onu hemen intikam duygusu ile cezalandıracağım demek doğru değildir. Varsa araştırırsınız, soruşturursunuz, rapora bağlarsınız; savcılığa gönderirsiniz, savcı gereğini yapar. Devlet adaletle yönetilmek zorundadır. Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim. Haklar genişler, kısıtlanmaz. Kısıtladığınız andan itibaren demokrasiyi yok etmiş oluyorsunuz. İnancı? Bana ne onun inancından. Kimlik? Bana ne onun kimliğinden.

İNSANLAR NİYE SOĞAN ALAMIYOR, SİYASETİN KONUSU BU? (Bozdağ'ın açıklamaları) Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. İçki içiyorsa, Allah ile kul arasında bir şeydir. İçkinin zararı var mı, var. Sigaranın zararı var mı, var. Bunun kampanyasını açarsın. Sigara ile içki ile gençlere, çocuklara, herkese anlatabilirsin. İçki ile secdeyi, Allah'a ibadeti yan yana getirirseniz, yanmış yaparsınız. İçki içen, dinsiz imansız mı olacak? Yok öyle bir şey. Siyaset bu konulara girmemeli. Bu insanlar niye soğan alamıyor, siyasetin konusu bu?

TAÇ GİYEN BAŞ AKILLANIR, DİYE BİR ATASÖZÜMÜZ VAR: (Cumhurbaşkanı seçilirseniz, görev sürenizin bitiminde o görevi bırakacak mısınız?) Taç giyen baş akıllanır diye bir atasözümüz var. O makam sıradan bir makam değil, 85 milyonu temsil eden bir makam. Makamın getirdiği bir yük var. Siz o yükü taşımak zorundasınız. Vatandaşlarınız arasında ayrım yapmamalısınız. Bunun dışına çıkarsanız. Bunun dışına çıkıp da; hakime talimat vereyim, şunu yapsın derseniz devleti devletlikten çıkarırsınız. Şu anda devlette, bürokraside endişe yaratmaya çalışıyorlar. 'Gelirlerse herkesi sürecekler.' Hayır. Görevini yapan herkesin başımın üstünde yeri var. Görüşü ne olursa olsun. Yolsuzluk yapmışsa, yolsuzluğa bulaşmışsa, partizanlık yapmışsa; ona diyeceğiz ki 'şöyle kenara çekil."