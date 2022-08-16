Kılıçdaroğlu, Bağlama Sanatçısı Down Sendromlu Birey Çağatay Aras'ı Evinde Ziyaret Etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağlama sanatçısı down sendromlu birey Çağatay Aras’ı evinde ziyaret etti ve Aras’ın bağlama performansını dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağlama sanatçısı down sendromlu birey Çağatay Aras'ı evinde ziyaret etti ve Aras'ın bağlama performansını dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kurtköy'de bağlama sanatçısı down sendromlu birey Çağatay Aras'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Çağatay Aras, Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine, bağlama çalmayı kendisinin öğrendiğini anlattı. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, Çağatan Aras'ın çaldığı türküleri de dinledi, Aras ve ailesi ile sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Çağatan'a Beşiktaş forması hediye etti. Kılıçdaroğlu ziyaretin sonunda ise mahalledeki tüm çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Güncel Haberler

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