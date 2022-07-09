Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Buldan'a taziye telefonu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Demirören Haber Ajansı / Güncel