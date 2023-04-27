Kılıçdaroğlu: Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları'nın Merkezi Haline Getireceğiz.

Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında ‘Atatürk Havalimanı’ notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim. Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi? Atatürk’ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O, geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk’ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi. Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı’nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları’nın merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak” dedi.

Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında 'Atatürk Havalimanı' notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim. Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O, geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi. Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları'nın merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" çağrısını yaptığı videoyu Twitter hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoya 'Atatürk Havalimanı' notunu düştü. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları'nın merkezi haline getireceklerini açıkladı.

Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay sanayisinin dinamosu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"DENSİZLER BÖYLE BİR YERİN PİSTLERİNİ KIRDI. DİĞER PİSTLERİ DE KENDİLERİ İÇİN ÖZEL HAVALİMANI OLARAK KULLANIYORLAR. NE ALA MEMLEKET DEĞİL Mİ"

"Merhaba sevgili halkım. Bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı. Bu havalimanını birçoğumuz yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yer sahip. Yeşilköy'ün kökleri 1911-1912'de kurulan Tayyare Mektebi'nde dayanır. Türk havacılığını öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları Vecihi Hürkuşlar, Ahmet Ali Çeliktenler, Mehmet Fazıl Beyler ve daha niceleri. Hep Yeşilköy Tayyare Mektebi'nde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan Hava Kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi?

"BUGÜN ATATÜRK YAŞASAYDI HAVACILIKTAN ANLADIĞI SADECE UÇAK MI OLURDU? ELON MUSK'IN KENDİ BAŞINA UZAYI KOLONİZE ETMESİNE GÖNLÜ EL VERMEZDİ"

Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim. Sürekli düşündüm. Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk, hep öngörülüydü. Atatürk, vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O, geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NI HAVACILIK VE UZAY ÇALIŞMALARI'NIN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları'nın merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.

"AMERİKA'DAKİ SİERRA NEVADA ŞİRKETİNİN SAHİPLERİ EREN ÖZMEN VE FATİH ÖZMEN'LE YAPACAĞIZ"

Peki bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi ABD'de milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız.

"MESELA, KANSER ARAŞTIRMALARI UZAYDA YÜRÜTÜLÜYOR. HAYALİM, CANAN DAĞDEVİREN'LE EREN ÖZMEN'İN BİRLİKTE BU KONUDA TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMALARIDIR"

Ha, bir hayalim daha var. SNC şirketi, uzayda aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela, kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren'le Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren'le Massachusetts Instittute of Technology'de (MIT) tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın. Onu da göreceksiniz, onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi, Türkiye için çalışacak. Bunu da Atatürk'ün sizlere emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız. Genç arkadaşlarım, unutmayın. Sizler için yapacağız. Bu hamleyle yurt dışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi, tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız.

"TÜRKİYE'NİN KENDİ 'DREAM CHASER'LARI DA OLACAK. BUNLAR DEVLET PROJESİ OLACAK"

İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden biri olan 'Dream Chaser Uzay Mekiği' 2015'te Marslı filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi 'Dream Chaser'ları da olacak. Ha, şunu da söyleyeyim. Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal, asla bunları parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet devlet olacak, parti de parti. Herkes yerini bilecek. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum, sevgili genç arkadaşlarım."