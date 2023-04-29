Kılıçdaroğlu Asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağızCHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden, soframızdaki ekmeğimizden eden kiralar konusu var.

Kılıçdaroğlu Asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden, soframızdaki ekmeğimizden eden kiralar konusu var. Tabii asıl sorun, Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu. 2002'de nüfusun yüzde 75'i ev sahibiyken, bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Millet İttifakı iktidarında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Bu kapsamda Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'Kiralar' başlıklı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında kira ve barınma sorunlarına değinerek, yeni nesillerin ev sahibi olamadığını belirtti.

'YENİ JENERASYONLAR ASLA EV SAHİBİ OLAMIYOR'

Konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden, soframızdaki ekmeğimizden eden kiralar konusu var. Tabii asıl sorun, Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu. 2002'de nüfusun yüzde 75'i ev sahibiyken, bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Görüyor musunuz, şu korkunç durumu Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış, doları ikiye katladı. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların, hele milyonlarca asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil, hayal. Bir yıl içinde kiralar, yüzde 197 arttı. Asgari ücret 8 bin 500 lira iken; bir evin kirası ortalama 7 bin 400 liraya çıktı. Bütün bir ay gece gündüz çalış, yüklen yüklen yüklen sonra kazandığın üç kuruşun 2'si kiraya gitsin. Bu Erdoğan kapitalizminin altında böyle ezil. Türkiye'de evlenme yaşının yükselmesinden dem vuran saraylının bu gençler, bu kiraları nasıl ödeyecek sorusuna yanıtı yok. Çünkü, sorunu yaratan kendisi ifadelerinde bulundu.

'TOKİ'Yİ KONUT DIŞINDA BEŞLİ ÇETELERE KAYNAK AKTARMAK İÇİN BAŞKA İŞLERDE KULLANDILAR'

Konut sektörünün rant alanına dönüştürüldüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, Çetelere buradan gelir ve servet transferi yaptılar. Çeteler sevinirken, halk anayasal hakkı olan barınma hakkından dahi yoksun bırakıldı. Bakın, dramatik bir rakam söyleyeyim size. 1984- 1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ, son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı. Sizce neden konut sayısı bu kadar düşük Çünkü TOKİ'yi konut dışında beşli çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Açıkça söylemek gerekirse orta sınıfı, hele hele yoksulları resmen unuttular. TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar dedi.

'UYGUN ÖDEME KOŞULLARI SAĞLANACAK'

Kılıçdaroğlu, dar gelirli vatandaşlar için uygun ödemeli koşullarla konutlar yapılacağını belirterek, Konut, barınma, kira krizini çözmek için 'İkinci Yüzyıl Programı'nı geliştirdik. Millet İttifakı iktidarında TOKİ asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Bu kapsamda Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20'si olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulları sağlanacak. Nihai hedef, beş yılda sosyal konutların sayısını tam dört katına çıkarmak. Devlet, yerel yönetimlerle altyapısı tamamlanmış arsa üretecek, evi olmayan vatandaşlara uygun ödeme koşulları ile sunacak ifadelerinde bulundu.

'ÜLKEMİZDE EV SAHİPLİĞİ YENİDEN YÜZDE 75'LERE GELECEK'

Barınma sorunu çözülmeden yabancılara konut satılmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Son olarak da ister ayrımcı desinler ister ırkçı desinler ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut satın alamayacak bu ülkede. Halkımın barınmak için ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün zerresini yabancıya koklatmayacağım. Bu rezilliğe de son verilecek. Artık kimse, kendi yurdunda garip, öz vatanında parya olmayacak. Bir de tüm bunların üstüne sığınmacıları, iki sene içinde kendi ülkelerine uğurlandığımda fiyatlar dengeyi bulacak. Ülkemizde ev sahipliği yeniden yüzde 75'lere gelecek. Kalın sağlıcakla dedi.