Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni 700 üyenin katıldığı Kayseri için "AKP'nin kalesi" ifadesinin kullanıldığı haberi alıntılayarak, "Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kayseri'de 700 kişi CHP'ye katıldı ve bunun için dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın katılımıyla bir tören düzenlendi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu katılım töreninin "AKP'nin kalesi Kayseri'de CHP'ye 700 yeni üye" başlığıyla yayınlandığı bir haberi, sosyal medya hesabından alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:

"Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz."

ANKA / Güncel