Kılıçdaroğlu, Ardahan Göle'de: "Halk İçin Çalışacağım. Sizin Gibi Yaşayacağım. Sizin Karnınız Toksa, Benim de Karnım Tok Olacak"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan Göle’de vatandaşlara; “Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben size çalışacağım. Onlara yandaşa çalışıyorlar, ben size çalışacağım. Sizin için çalışacağım. Benim, saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Ben halk için çalışacağım. Sizin gibi yaşayacağım. Sizin karnınız toksa, benim de karnım tok olacak. Hiç endişe etmeyin” dedi.

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: DURSUN ALKAYA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan Göle'de vatandaşlara; "Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben size çalışacağım. Onlara yandaşa çalışıyorlar, ben size çalışacağım. Sizin için çalışacağım. Benim, saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Ben halk için çalışacağım. Sizin gibi yaşayacağım. Sizin karnınız toksa, benim de karnım tok olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan Göle'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Çocuklarımız okula aç gidiyor, yeteri kadar beslenmiyor. Bu bereketli ovalar cıvıl cıvıl olmak zorunda. Bu bereketli ovalarda insanlar kazanmak zorunda. Kafkasların ve Ortadoğu'nun yıllık et üretimi ihtiyacı, 25 milyar dolar. Ama buralarda insanlar perişan vaziyette. Gidiyorlar; büyükşehirlerin varoşlarında 'acaba iş bulabilir miyim' diye. Bu bereketli topraklarda bizim insanımız niye kazanmasın? Bizim insanımızın alın teri niye değerlendirilmesin.

Canlı hayvanı dışarıdan getiriyorlar. Eti dışarıdan getiriyorlar. Bu ovalar, yaylalar, platolar var. Bunların tamamı, buraların cıvıl cıvıl olduğunu, buraların bir üretim merkezi olduğunu hepiniz göreceksiniz. Allah nasip ederse göreceksiniz. Hiç endişe etmeyin.

Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben size çalışacağım. Onlara yandaşa çalışıyorlar, ben size çalışacağım. Sizin için çalışacağım. Benim, saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Ben halk için çalışacağım. Sizin gibi yaşayacağım. Sizin karnınız toksa, benim de karnım tok olacak. Hiç endişe etmeyin.

İki belediye başkanımızla geldik. Daha önce de propaganda yapıyorlardı, 'CHP'ye oy verirseniz; şu olur, bu olur.' Bir sürü şeyler söylediler. Hiçbir şey olmadı. Herkes huzur içinde yaşıyor. Türkiye coğrafyasında da herkes huzur içinde yaşayacak. Bundan emin olun. Sandığa gidin, oyunuzu verin. Haktan, hukuktan, adaletten yana oy verin. Adaleti bu ülkeye getireceğiz. Adalet olmazsa devlet olmaz. Adalet olmazsa vatandaş rahat etmez. Bundan emin olmanızı isterim. Sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. Oyunuzu kullanın, hep beraber Türkiye'nin kaderini değiştirelim. 20 yıldır mahvettiler Türkiye'yi, Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım. Beraber çıkaracağız. Kul hakkı yiyene de Allah aşkına artık yeter deyin ve oy vermeyin."