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Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısını kınadı

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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçı sonrasında sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına tepki gösterdi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçı sonrasında sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Spor camiası ve ülkemiz adına yaşanan bu utanç verici durumun bir an önce giderilmesi; sporun, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı temelinde olduğunun hissettirilmesi adına kamuoyunun bu olayın takipçisi olacağına ve yetkililerin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı, AKP'li Faruk Koca'nın bu akşam oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında sahaya inerek FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor camiası ve ülkemiz adına yaşanan bu utanç verici durumun bir an önce giderilmesi; sporun, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı temelinde olduğunun hissettirilmesi adına kamuoyunun bu olayın takipçisi olacağına ve yetkililerin gereğini yapacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Halil Umut Meler Ankaragücü Rizespor Spor Politika Spor Güncel Haberler

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