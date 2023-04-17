Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Allah bu gece edilen duaları kabul etsin. Bu mübarek gece ülkemize bereket, dirlik ve birlik getirsin” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah bu gece edilen duaları kabul etsin. Bu mübarek gece ülkemize bereket, dirlik ve birlik getirsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında; Kadir Gecesi için bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü İstanbul programından fotoğrafların da yer aldığı mesajı şöyle:

"Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde bilge yol arkadaşım Temel Karamollaoğlu Bey ile Beylikdüzü Hacı Naif Akkuş Camii'ni hizmete açtık. İftarda binlerce vatandaşımızla buluştuk. Allah bu gece edilen duaları kabul etsin. Bu mübarek gece ülkemize bereket, dirlik ve birlik getirsin."