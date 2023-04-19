Kılıçdaroğlu: "Alevi Olmaz' Diyen Bu Sisteme; 'Dürüst Olan, Ahlaklı Olan Olur' Diyecek Misin?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Alevi” notuyla Twitter hesabında yayınladığı videoda gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu; “Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu’dan çekip çıkaracaksın… ‘Alevi olmaz’ diyen bu sisteme; ‘doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur’ diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi, kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla Twitter hesabında yayınladığı videoda gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu; "Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın… 'Alevi olmaz' diyen bu sisteme; 'doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur' diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi, kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında bugün saat 19.17'de, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" mesajını yayınlamıştı.

Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da Twitter hesabından "Alevi" notuyla yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslendiği videoda şunlara söyledi:

"YA SIKIŞIP KALDIĞIMIZ BU EŞİĞİ AŞARAK, DÜNYADA HAK ETTİĞİMİZ YERLERE KAVUŞACAĞIZ YA DA ÖZLEMLE BAKTIĞIMIZ, O BİZİM DIŞIMIZDAKİ DÜNYAYI SADECE İZLEMEKLE YETİNECEĞİZ"

"Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler, bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum… Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak, dünyada hak ettiğimiz yerlere kavuşacağız. Mutlu ve güçlü bir ülkenin, onurlu birer yurttaşı olacağız ya da özlemle baktığımız, o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz.

"HAK, MUHAMMED, ALİ İNANCI İLE YETİŞMİŞ SAMİMİ BİR MÜSLÜMAN'IM. ALLAH'IN VERDİĞİ BİR CANIM VAR, KUL HAKKI YEMEM, HARAMA, BEYTÜLMALE EL UZATMAM"

İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım. Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem, harama, beytülmale el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede, her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz, bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz, onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak, hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. ve bu seçimlerimiz hem bizi hem de içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.

"UNUTMA, TEK BİR OYLA SEN BU ÜLKEYİ CAN YAKAN MEZHEP TARTIŞMALARINDAN, BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLEN ORTA DOĞU'DAN ÇEKİP ÇIKARACAKSIN"

Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın?

"BU AYRIŞTIRICI SİSTEMİ, KÖKÜNDEN YIKMAYA HAZIR MISIN? GELİN GENÇLER, GELİN BU EŞİĞİ HEP BİRLİKTE AŞALIM"

Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi, kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesi hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum."