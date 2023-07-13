Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel