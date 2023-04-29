KILIÇDAROĞLU AKDENİZ'DE ÖNCÜ OLACAĞIZ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik, ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Akdeniz'de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'Bay Kemal'in Tahtası-5, Çok hazırız sevgili halkım, Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız' başlıklı bir video yayınladı. Ülke ekonomisi için üretim ve ticaretin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 'Sevgili halkım. Zenginleşmemizin şartlarından biri Türkiye'yi bir üretim ve ticaret üssü haline getirmek. Biliyorsunuz, Çin'in geliştirdiği yeni İpek Yolu Projesi'nde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünya ile rekabet etmemiz şart. Bu nedenle İskenderun'da yeni bir 'Gemi Sanayi Özel Ekonomi Bölgesi' kuracağız. Dünya ticaretinin yüzde 80'ini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleri ise büyük taşıma kapasiteli gemi siparişlerinin ancak yüzde 15'ini tersanelerimizde inşa edebiliyorlar. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ADIM ADIM DÜNYANIN LOJİSTİK, TİCARET ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, Türkiye'nin gemi inşa sanayisi alanında, dünya pazarında söz sahibi olması gerektiğinin altını çizerek, İşte bu yüzden Türk gemi inşa sanayisini geliştirmemiz ve dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlamamız gerek. 200 bin detveyt ton (DWT) büyüklükteki gemilerin motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye'de üreteceğiz. Akdeniz bölgesinde konumlanacak tersane sadece yüksek kapasiteli gemilerin üretimiyle görevli olacak. Bu tersane Türkiye içinde üretim yapan çok sayıda tersaneyle orantısız rekabet yaratmaması için belirlenen büyüklüğün altında gemilerin üretimini kabul etmeyecek. Türk gemi inşa sektörünün yüzyıllara dayanan mesleki bilgi mirası ve becerisini yenilikçi teknoloji ile birleştireceğiz. Rekabetçi ve yüksek kaliteye sahip gemiler inşa edeceğiz. Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik, ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Akdeniz'de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz. Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız. Sana söz. Sağlıcakla kalın. şeklinde konuşmasını bitirdi. (DHA)