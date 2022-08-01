Kılıçdaroğlu: Ak Parti ve MHP Gelmedi. Bundan Sonra Olacak Olan Tüm Negatif Olayların Sorumlusu da Onlardır" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: Ak Parti ve MHP Gelmedi. Bundan Sonra Olacak Olan Tüm Negatif Olayların Sorumlusu da Onlardır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nun sağlıkta şiddetle ilgili genel görüşme çağrısı ile olağanüstü toplanamaması üzerine, “Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum; AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nun sağlıkta şiddetle ilgili genel görüşme çağrısı ile olağanüstü toplanamaması üzerine, "Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum; AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin sağlıkta şiddetle ilgili genel görüşme amacıyla olağanüstü toplantı talebi ile saat 15.00'da açıldı. Ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığından, CHP'nin talebi düştü. TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de çalışmalarına devam edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurula katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantının açılamamasının ardından kulisten çıkarken gazetecilerin soruları üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sağlıkta şiddet Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesidir. Bu sorunu çözecek olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM'yi bu acı olayları engellemek açısından, önlemek açısından göreve davet ettik. CHP olarak, İYİ Parti olarak, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık. Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum; AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır."

ANKA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Güncel Haberler

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