Kılıçdaroğlu, Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-İ Hani Türbesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu'na türbe hakkında, "Taşlar Ahlat'tan getirilmiş. 1994 yılında inşa etmişler" bilgisi verildi.

Kılıçdaroğlu daha sonra İshak Paşa Sarayı'nı da ziyaret etti. Burada da Kılıçdaroğlu'na şu bilgiler verildi:

"Orijinalinde üç katlıydı. Dikkat ederseniz kemer izleri de var. Üç defa Ruslar tarafından işgal altına alındı. 93 Osmanlı-Rus Harbi'nde, 1914 ve 1917'de. 1917'de Ruslar giderken üst katlarını yıkıp gidiyorlar. Yaklaşık 10 binlik kitabımızı, arşivimizi götürmüşler. Şu kulübe gibi olan yerlerin altında mezarlar var, İshak Paşa'nın annesine ve babasına ait. Asıl sarayın yapımını başlatan Çolak Abdül Paşa, daha sonra İshak Paşa devam ettiriyor. Bu sarayın en büyük özelliği Osmanlılarda ilk ısıtma, ilk kalorifer sistemi olması."

Kılıçdaroğlu'nun "Taşlar nereden gelmiş?" sorusuna, "Bir kısmı yörenin taşları bir kısmı kireç taşı. Zemindeki Ağrı Dağı'nın bazalt siyah taşları" yanıtını veren rehber sözlerine şöyle devam etti:

"Ruslar giderken bizim askerlere bir şey bırakmamak için özellikle gıdayı burada toplayıp yakıyorlar. Ruslardan sonra 1920'lerden sonra Cumhuriyet döneminde askerlerimiz tarafından burası kışla olarak kullanılıyor. 1920'lerde 1952-53'lere kadar askeri kışla olarak kullanılıyor."

Rehber, saraydan Doğubeyazıt bölgesini göstererek, "Şu anki Doğubeyazıt bölgesi yoktu tarım alanı olarak kullanılıyordu. Urartu kalesi, surları M.Ö. yıllara dayanıyor. Urartulardan sonra Selçuklular kullanıyor. Buralar olduğu gibi kütüphane odaları. Yalnız kütüphane odalarında kapı girişleri açık" diye konuştu.

Ağrılı vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na el dokuması bir halı hediye etti. Bir esnafın halı hakkında; "En ince ve detaylı el işlemi yapılmış bir parça. Bölgenin kültürel, karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Aynı zamanda desenleri de hayat ağacı diye adlandırıyoruz. Bolluk bereketi, sağlığı, uzun yaşamı, şansı insanın ihtiyaç duyduğu her şey hemen hemen bunun üstünde yansıtılmış umarım size de bol şans getirir ve siz de gelecekte bizim büyük umutla beklediğimiz, ülkenin demokrasi açısından" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "O bölümü sonra halledeceğim" yanıtını verdi.