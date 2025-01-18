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Kılıçdaroğlu: Adalet Kavgamız Devam Edecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada adalet mücadelesinin süreceğini vurguladı. Umutsuzluğa kapılmama çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, akrep kurbağa hikayesi ile eleştirilerini dile getirdi.

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuruluştan ve kurtuluştan aldığınız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili dostlar. Hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür ve cevaben ben akrebim tabiatım bu der. Kıssadan hisse. Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen, asıl hesap vermesi gerekenler, dönüp senden hesap sorar. Sonunda nehrin ortasında boğulursun.

"A dalet kavgamız devam edecek"

Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı, şafaşa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığınız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek."

Kılıçdaroğlu: Adalet Kavgamız Devam Edecek
Kaynak: ANKA / Güncel
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