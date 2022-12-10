CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman’ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman'ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu mesajında; 20 Şubat 2018'de yaptığı paylaşımı alıntıladı. Kılıçdaroğlu, 2018'deki mesajında; şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"CHP olarak, ülkemizin en büyük utancı çocuk istismarının önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız demokrasi, eşit yurttaşlık ve çağdaş uygarlık mirası ile tüm kadınların ve çocukların mutluluğu için bu düzeni değiştirmeye mecburuz! '6 yaşındaki çocukla evlenilebilir' diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahküm etmek demektir. Çocuklarımız için, gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım!"

Kılıçdaroğlu, bugünkü mesajında, şu açıklamayı yaptı:

"6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman'ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?"