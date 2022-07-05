Kılıçdaroğlu: "5'li Çete ile Aramı Bulmaya Yeltenen Sermayedar, Holding, Piyasa, Kim Olursa Olsun Pişman Olur; Bu Böyle Biline" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "5'li Çete ile Aramı Bulmaya Yeltenen Sermayedar, Holding, Piyasa, Kim Olursa Olsun Pişman Olur; Bu Böyle Biline"

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu: '5'li Çete ile Aramı Bulmaya Yeltenen Sermayedar, Holding, Piyasa, Kim Olursa Olsun Pişman Olur; Bu Böyle Biline'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın."

ANKA / Güncel

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