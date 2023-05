Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları Türkiye'ye getirip sizlere vereceğim

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu belirterek, "Sizler ekmek alırken vergi ödüyorsunuz, musluğu açarken 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Herkes vergi ödüyor. Bu vergilerin nereye gittiği belli değil. 5'li çetelere gidiyor, onlar da yurt dışına gönderiyorlar. 418 milyar dolar 20 yılda götürdükleri para. O paranın tamamını alacağım, Türkiye'ye getireceğim ve sizlere vereceğim" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Muhalefete küfür eden, iftira atan, tehdit eden bir dille ilk defa bir seçime gidiyoruz. Milletine darbeci diyen bir zihniyete hiç şahit olmadım. Bakın, önce kadınlara çürük dendi, sürtük dendi, düşük dendi" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Adana Uğur Mumcu Bulvarı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlarla buluştu.

Sarayda oturma gibi düşüncesinin olmadığını da kaydeden Kılıçdaroğlu, "Benim saraylarda oturma gibi bir düşüncem yok. Siz seçtiğinizde gidip oturacağım yer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sı olacak. Sizler gibi yaşıyorum. Evlatlarımla, eşimle beraber sizler gibi yaşıyorum. Sade bir vatandaş gibi yaşıyorum. Mala, mülke, dünyalığa hiç ihtiyacımız yok. Çok şükür 3 evladım var 3'ünün de eli ekmek tutuyor çalışıyorlar bir yerlerde, geçinip gidiyorlar. Ama malı alayım, vatandaşın hakkını alayım götüreyim falan yok. Zaten mutfağımı da en iyi siz biliyorsunuz, neler yaptığımı da aşağı yukarı biliyorsunuz. Sizin için çalışacağım, sizin için mücadele edeceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. ve son söz, her şey çok güzel olacak. İnanın her şey çok güzel olacak. Birlikte, her şeyi ama her şeyi çok güzel yapacağız yeter ki birlikte dayanışma içerisinde beraber yola çıktık ve finali bitirelim. Sandığa giderken, geçen dönem AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş arkadaşınızı, dostunuzu bir şekilde ikna edeceğiz, onlarla beraber gideceğiz ve onlara şunu söyleyeceksiniz 'Türkiye'nin huzura kavuşması için oyunu Bay Kemal'e vereceksin' diyeceğiz" diye konuştu.