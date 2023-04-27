Kılıçdaroğlu: '22.30'da Bir Müjdem Var. Haydi Gelin, Burada Buluşalım'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım” çağrısı yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında saat 22.30'da bir müjde vereceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım."