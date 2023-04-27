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Kılıçdaroğlu: '22.30'da Bir Müjdem Var. Haydi Gelin, Burada Buluşalım'

Kılıçdaroğlu: "22.30'da Bir Müjdem Var. Haydi Gelin, Burada Buluşalım"

Güncel Haberler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım” çağrısı yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında saat 22.30'da bir müjde vereceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Twitter Güncel Haberler

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