Kılıçdaroğlu: "22.30'da Bir Müjdem Var. Haydi Gelin, Burada Buluşalım"
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım” çağrısı yaptı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında saat 22.30'da bir müjde vereceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:
"22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım."
Kaynak: ANKA / Güncel