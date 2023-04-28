Kılıçdaroğlu, 2019'da Batman'da verdiği cami sözünü yerine getirmedi

Seçim vaadi olan cami için yıkım çalışmalarına başlandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Batman'da verdiği sözü havada kalınca, vatandaş umudunu kesti

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 mitinginde, "Sizlere Kılıçdaroğlu sözü, Sason meydanını da biz yapacağız, camiyi de biz yapacağız" sözünü yerine getiremeyince cami cemaati umudunu keserek, eski caminin yıkımı için ilk balyozu vurdu.

Sason'da yapılması planlanan 3 bin kişilik cami külliyesi için eski caminin yıkımına başlandı. İlçe meydanında bulunan merkez caminin yetersiz ve eski olduğu için yıkılarak yerine aynı anda 3 bin kişinin namaz kılabileceği ve içerisinde Kur'an kursu, taziye evi, kütüphane, otopark ve 4-6 yaş için okul öncesi eğitim alanı yapılması planlanıyor. Yıllardan beri ilçedeki cami cemaatinin yıkıp yerine daha büyük bir cami yapmayı planladığı ve yüksek bütçesi nedeniyle bir türlü başlamadığı merkez cami, siyasetçilere de konu olmuştu.

2019'daki belediye seçimleri için Batman'ın Sason ilçesinde düzenlediği mitingde alanda toplanan vatandaşlara, "Sizlere Kılıçdaroğlu sözü, Sason meydanını da biz yapacağız, camiyi de biz yapacağız" sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmamasının ardından umudunu siyasetçilerden kesen cami cemaati, eski camiye ilk balyozu vurarak yıkmaya başladı.

"10 yıl önce yapılması planlanmıştı"

İlçe merkezinde bulunan en eski ve en büyük cami konumunda olan merkez caminin yenilenmesi için 10 yıldır düşünüldüğünü belirten Sason Müftüsü İbrahim Yaman, eski caminin yıkımına başlandığını söyledi.

10 yıl önce yapılması planlanan caminin çeşitli nedenlerden dolayı ertelendiğini belirten Yaman, "Şimdiye kısmet oldu. Bugün özel idarenin destekleriyle yıkımına başladık. İlçemizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde modern bir cami yapmayı planlıyoruz. Yapılacak yeni caminin projesi hazırdır. Yapılacak yeni cami 940 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Çevre düzenlemesi de olacak. Cami külliyesi içinde otopark, 4-6 yaş Kur'an kursu, kütüphane, bayanların toplanabileceği çok amaçlı bir salon gibi modern alanlar olacak. İnşallah kısa zamanda bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yapımına başlanan cami inşaatı için maddi durumu iyi olan vatandaşların destek vermesini beklediklerini ifade eden İmam İlhan Güngördü, bu camiyi yıkıp yerine daha büyük bir cami yapmak için 10 yıldır uğraştıklarını kaydetti. Cami yapıldığı zaman çok büyük göründüğünü, ancak günümüz cemaatine yetmediğini gördüklerini dile getiren Güngördü, "Yıkımına başladığımız caminin yerine çok daha büyük ve çok amaçlı bir cami inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu caminin ortalama gideri 45 milyon Türk lirası civarında olduğu tahmin ediliyor. Maddi durumu iyi olan vatandaşların desteğiyle inşallah en kısa zamanda bitirip vatandaşların hizmetine açacağız" şeklinde konuştu.