Kılıçarslan, Denizli'de sahne alacak

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, farklı şehirlerde de gösterimlerini sürdürerek tiyatro severlere keyif dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Şehir Tiyatroları'nın İskender Pala'nın yazdığı Kılıçarslan adlı oyunu Denizli'de de sahne alacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Festivali'ne katılacak oyun iki temsil yapacak. Nihat Zeybekçi Kongre Merkezi'nde 22 ve 23 Nisan tarihlerinde saat 21.30'da sahnelenecek oyuna Denizlili tiyatro severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

SİGALI YÖNETİYOR

Kılıçarslan'ı KBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı yönetiyor. Uluslararası tanınırlığa sahip usta tasarımcıların yer aldığı, Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. Meryem Gürbüz'ün danışmanlık yaptığı "Kılıçarslan" adlı oyuna Kocaeli'den tarih araştırmacısı minyatür sanatçısı Deniz Gülsün Sarıbay da değerli eserleriyle katkı sunuyor. Anlatı ve sahneleme tekniği açısından türünde bir ilke imza atmanın heyecanını taşıyan oyun; Türk Selçuklu Devleti'nin Sultan Kılıçarslan dönemini anlatıyor. Kocaeli'nin de tanıklık ettiği tarihimizin bu sayfalarını; bir bilgisayar oyunu içinde aralayıp, seyircisiyle yolculuğa çıkıyor.

OYUNUN KONUSU

İki perdelik tarihi dram olan oyunun konusu kısaca şöyle: Kılıçarslan adlı oyun günümüz bir Türk ailesinde genç Hakan ve babası ile başlar. Hakan bir bilgisayar oyunu yazmıştır. Yazılımını da kendisinin yaptığı bu savaş oyununu gururla anlatır babasına. Hakan'ın amacı dünyaya, Anadolu'nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan, ömrü Bizans ve Haçlı ordularıyla mücadele etmekle geçmiş büyük kahramanlarımızdan 1. Kılıçarslan'ı tanıtmak, döneminde başlayan 1. Haçlı Seferi ve devamındaki haçlı saldırılarına karşı gösterdiği asla vazgeçmeyen kahramanca mücadelesini gururla göstermektir. Oyunun demosunu bitirmiş, babasına izlettirmek ister. Babası VR gözlüğünü takar ve tarihin sayfaları aralanır.

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