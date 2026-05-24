CHP Genel Merkezi'ndeki Gerginlik... Suat Kılıç: "Chp Derhal Kurultaya, Türkiye Erken Seçime"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede için 'Türkiye'ye yakışmıyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı ve erken seçim talebini yineledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Ankara'da, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede Türkiye'ye yakışmıyor. Türkiye'ye de yazık, CHP'ye de. Sayın Kılıçdaroğlu derhal kurultay adımını atarak bu kaosu durdurabilir, durdurmalıdır. Türkiye'yi 1946 koşullarına döndürmeye kimsenin hakkı yok. CHP derhal kurultaya, Türkiye erken seçime" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara'da, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede Türkiye'ye yakışmıyor. İleri demokrasi iddiasına hiç yakışmıyor. Türkiye'ye de yazık, CHP'ye de. Sayın Kılıçdaroğlu derhal kurultay adımını atarak bu kaosu durdurabilir, durdurmalıdır. Türkiye'yi 1946 koşullarına döndürmeye kimsenin hakkı yok. CHP derhal kurultaya, Türkiye erken seçime"

Kaynak: ANKA
