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Kılıç Balığından Cağ Kebabı: Şeflerin Yaratıcı İnovasyonu

Kılıç Balığından Cağ Kebabı: Şeflerin Yaratıcı İnovasyonu
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Ankara'da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen, 75 kiloluk kılıç balığından cağ kebabı yaparak misafirlerine farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. Şefler, daha önce de birçok deniz ürününden yenilikçi yemekler hazırlamıştı.

ANKARA'da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, 75 kiloluk kılıç balığından cağ kebabı yaptı.

Çırak olarak başladıkları mesleklerinde 25 yıldır hizmet veren Faruk ve Mehmet Gezen şefler, kendi tarifleri ile misafirlerine farklı bir deneyim yaşatmak için açtıkları restoranın menüsüne yeni bir yemek ekledi. Daha önce balıktan künefe, levrek şiş, simit levrek, orkinos döneri ve ahtapot döneri yapan şefler, bu kez 75 kiloluk kılıç balığından yaptıkları cağ kebabı yaptı. Yemeğin yapım aşamasında ilk olarak kılıç balığını temizleyen şefler, solungaçlarını ve kuyruğunu da kesti. Şefler, daha sonra kılıç balığını tüm şekilde cağ kebabı ocağına yerleştirdi. Kılıç balığından hazırlanan cağ kebabı, daha sonra müşterilere sunuldu.

'FARKLI BİR ÇILGINLIK'

Şef Faruk Gezen, deniz ürünlerinden farklı inovasyonlar ortaya çıkararak, farklı lezzetler sunduklarını söyledi. Gezen, "Son zamanlarda balık döner ve ahtapot döner yaptık. Bugün de farklı bir çılgınlıkla kılıç balığından cağ kebabı yapacağız. Daha önce misafirlerimize çok farklı lezzetler sunduk. Balıktan simit ve künefe yapmıştık" dedi.

'HEPSİNİ BİRLEŞTİRİYORUZ'

Faruk Gezen, cağ kebabının Erzurum'a özgü olduğuna vurgu yaparak, "Daha önce balıktan döner yaptık ve 'Neden cağ kebabı olmasın' diye düşündük. Tepkiler çok ilgi çekici oluyor. Bence insanlar şaşırmak istiyorlar, bizde onları şaşırtıyoruz. Aslında bizi biz yapan mesleğimiz, yeteneğimiz ve sonradan da sosyal medya oldu. Sosyal medya olmasaydı, bu kadar geniş kitlelere ulaşamazdık. Sosyal medyanın gücüne inanıyoruz. Bitlisliyiz. O yüzden yakında balıktan büryan kebabı yapacağız. Trabzon'dan hamsili pilav, Ege'den zeytinyağlı yapıyoruz. Türkiye'nin her bir köşesinde ayrı güzellikte lezzetler var. Biz de başkent olarak ortadayız, hepsini birleştiriyoruz. Dünyada birçok şeyin ilkini biz yaptık. İlk olan değerli oluyor, biz de farklı ve ilkleri yapıyoruz. Balık döner yaptığımızda da dünyada ilkti" diye konuştu.

Bir şeyden ilham aldıklarını fakat taklit etmediklerini belirten Faruk Gezen, ilk kez kılıç balığından yaptıkları cağ kebabını müşterilerinin beğendiğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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