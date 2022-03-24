Kılcanlar'ın İçme Suyu Şebeke Hattı Yenilendi

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)Genel Müdürlüğü, il genelindeki eski içme suyu şebeke hatlarını yenileyerek sağlıklı hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Kılcanlar Mahallesi'nde eski ve yıpranmış hattın yenileme çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla mahalleye sorunsuz ve sağlıklı içme suyu kazandırıldı.

"Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun"

Kılcanlar Mahalle Muhtarı Ercan Adıyaman, "Mahallemizin içme suyu şebeke hattının eski ve yıpranmış olması sebebiyle zaman zaman kesintiler yaşıyorduk. Bunun yanında hattımız şahıs arazisinden geçiyordu. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun bir telefonla sorunumuz çözüldü. Çalışmalar tamamlandı. Mahallemiz artık sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu. Ben Başta cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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