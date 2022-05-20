Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı oluşturulması için çalışma yapılacak - Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde Kılavuz Ormanı'nda mesire alanı yapımına ilişkin Havza Belediyesi ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Oğuzhan Aytaş arasında imzalanan protokolle, bir süre önce mesire alanı ilan edilen Kılavuz Ormanı'ndaki alan, Havza Belediyesine devredildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan projenin onaylanmasının ardından Havza Belediyesi tarafından Kılavuz Ormanı'nda 18 hektarlık alanda rekreasyon ve mesire alanı olarak kullanılmak üzere çalışma yürütülecek.

Özdemir, alanda hem Havzalılara hem de bölge insanına hitap edecek, turizme katkı sunacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunun için belediye olarak ince eleyip sık dokumaktayız. Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı da koruma altına alınmış olacak ve ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.