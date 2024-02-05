İstanbul Boğazı'nda hayatını kaybeden kaptan için veda töreni düzenlendi

Dün sabah saatlerinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için İstanbul Boğazı güney girişinde, Cook Adaları bandıralı 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. İTÜ Denizcilik Güverte Bölümünden mezun olan Kaptan Oğuz Kök 2006 yılının Şubat ayında İstanbul Boğazı Kuzey-Güney geçişi yaparken dümen arızası yapan, 160 bin ton koresen yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe Sarayı önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

Hayatını kaybeden kaptan Oğuz Kök için bugün Üsküdar'da bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde bir veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törene kaptan Oğuz Kök'ün acılı ailesinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Arslantürk de katıldı. Tören, şehit kaptan için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

"OĞUZ AĞABEYİN AİLESİ CAMİAMIZA EMANETTİR"

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ünüvar, "Görevi başında şehit düşen kılavuz kaptanımız, mesai arkadaşımız, meslek büyüğümüz, çok tecrübeli bir denizciyi ebediyete uğurlamanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Oğuz ağabeyin ailesi, ailemizdir. Camiamıza emanettir. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Kılavuz Kaptan Oğuz Kök, Sahrayı Cedid Cami'sinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.