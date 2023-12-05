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KİK Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası toplumun müdahalesi istendi

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası toplumun müdahalesi talep edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası toplumun müdahalesi talep edildi.

Katar'ın başkenti Doha'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 44. KİK Zirvesi sona erdi.

Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, KİK üyesi ülkelerin liderlerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki kutsallara yönelik ihlalleri başta olmak üzere bölgenin karşı karşıya olduğu zorluk ve tehlikeleri ele aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Gazze'de sürdürdüğü saldırıları, halkı bölgeden zorla göç ettirme ve okul, hastane ve ibadethaneler dahil yerleşim yerlerini bombalamasından derin endişe duyulduğuna işaret edilen bildiride, Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlayacak yeni bir "insani aranın" kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

KİK ülkelerinin Filistinlilerin yanında yer alarak Gazze Şeridi halkının çilesini kaldıracak desteklerini sürdüreceğinin altı çizilen bildiride, İsrail'in yol açtığı yıkımın ardından bölgenin yeniden imarı için yardım elinin uzatılacağı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yeni cepheler açabileceği uyarısı yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"KİK üyesi ülkelerin liderleri, İsrail'in saldırılarını durdurmaması halinde çatışma alanının genişleyerek Orta Doğu'daki başka bölgelere sıçrayabileceği uyarısında bulundular. Bu da bölgenin halkları ve uluslararası barış aleyhinde ciddi sonuçlar doğurur."

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Filistin halkının korunması için uluslararası toplumun müdahalesinin istendiği bildiride, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerine yönelik hukuk dışı toplu cezalandırmalarına karşı gerekli adımların atılması talebinde bulunuldu.

Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesi ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlılıklarının yinelendiği bildiride, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararlar memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına destekleri takdir edildi

Bildiride KİK liderlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılımından memnuniyet duyduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Filistin davası ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren konuların ele alındığı ifade edildi.

KİK Zirvesi sonuç bildirisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türk hükümeti ve halkının Filistin davası ve direnişine verdiği destekler takdir edildi.

Bazı ülkelerde Arap ve Müslümanlara karşı ırkçı söylemlerden endişe duyulduğuna işaret edilen bildiride, özellikle Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla Müslümanlara karşı tansiyonun yükselmesi sebebiyle ülkeler arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilendiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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