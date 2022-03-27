KİK: Yemen krizine siyasi çözüm bulma konusunda kararlıyız

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Yemen krizine siyasi çözüm bulunması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Hacraf, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Dışişleri Bakanı Avad bin Mubarek ile bir araya geldi.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ikilinin görüşmesinde Yemen'deki askeri, siyasi ve iktisadi gelişmeler ele alındı.

Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla düzenlenecek diyalog toplantılarından iki gün önce gerçekleşen görüşmede Hacraf, KİK'in Yemen krizine siyasi çözüm bulunması ve ülkede barış ve istikrarın tesis edilmesi konusundaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf ayrıca "KİK'in, kardeş Yemen halkına yarar sağlayacak, ülkenin ve bölgenin güvenliğini pekiştirecek çabalara ve bu alandaki bölgesel ve uluslararası çalışmalara destek vermeye devam edeceğini" kaydetti.

KİK'in Yemen'de ateşkes girişimi

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, 17 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümeti girişimi memnuniyetle karşılarken, Husiler görüşmelerin "Yemen'deki saldırılara katılmamış tarafsız bir ülkede yapılması" şartını ileri sürmüştü.