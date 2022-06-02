KİK ve Suudi Arabistan Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun - Haberler

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Suudi Arabistan, Yemen'de 2 Nisan'da başlayan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, "Ateşkesin uzatılması yönünde varılan anlaşma, uluslararası toplumun Yemen krizi konusundaki önemini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Hacraf, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri başta olmak üzere ateşkesin uzatılmasını sağlayan tüm tarafların çabalarından övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre de Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

BM Özel Temsilcisi Grundberg'in Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini duyurmasından memnuniyet duydukları belirtilen açıklamada, BM'nin Yemen'de sürdürülebilir siyasi çözüme ulaşmak ve Yemen halkının sıkıntılarını sona erdirmek için sarf ettiği tüm çabaları destekledikleri kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Grundberg, bugün ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.