KİK ve Bahreyn'den Trump'ın Gazze Planına Destek

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladı.

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın planına dikkati çekerek, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin önüne geçecek krizi bitirme amacıyla sarf edilen uluslararası çabalara katkı sunulması gerektiğini belirtti.

Söz konusu plandaki önerilerin, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını garanti altına alan gerçek ve adil bir sürecin önünü açabileceğine işaret eden Budeyvi, Trump'ın planındaki önerileri KİK olarak olumlu gördüklerini kaydetti.

Budeyvi, ateşkesin sağlanmasının yanı sıra yardım ulaştırılmasına ilişkin kısıtlamaların derhal kaldırılması, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yerinden edilmesinin önlenmesinin uluslararası girişimlerin öncelikleri arasında yer alması gerektiğinin altını çizdi.

KİK Genel Sekreteri, Körfez İşbirliği Konseyi olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla Gazze Şeridi'ndeki krizin bitirilmesine ve Filistin halkının haklarını koruyacak çözümün ufukta görülmesine katkı sağlayacak her türlü çabaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların girişiyle ilgili sunduğu barış planını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Planın Orta Doğu'da barışın tesisi için olumlu bir girişim olduğu aktarılan açıklamada, uluslararası toplumun da Gazze'deki savaşın sona ermesi için bu barışçıl çabalara yoğunlaşması çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.