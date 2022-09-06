KİK'ten Netflix'e 'İslami değerlere aykırı içerikleri kaldırma' çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), küresel internet televizyon ağı Netflix'ten İslami ve toplumsal değerlere aykırı içerikleri kaldırmasını isteyerek bunun değişmemesi durumunda hukuki yola başvurulacağını duyurdu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), küresel internet televizyon ağı Netflix'ten İslami ve toplumsal değerlere aykırı içerikleri kaldırmasını isteyerek bunun değişmemesi durumunda hukuki yola başvurulacağını duyurdu.

KİK ülkeleri Elektronik Medya Yetkilileri Komitesi ve Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesinden yapılan ortak yazılı açıklamada, Netflix'in, KİK ülkelerindeki medya içerik kriterleri ile İslami ve toplumsal değerlere aykırı görsel materyal ve içerikler yayınlaması kınandı.

Bu bağlamda Netflix ile iletişime geçilerek çocuklara yönelik programlar dahil olmak üzere söz konusu içeriklerin kaldırılması talebinin iletildiği, ilgili kurumların konuyu takip edeceği ve bu içeriklerin kaldırılmaması durumunda gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağı aktarıldı.

Açıklamada söz konusu içeriklerle ilgili bilgi verilmezken, son dönemde Netflix'in çocuklara yönelik içeriklerde eşcinselliği teşvik etmeyi planladığı yönünde haberler gündeme gelmişti.