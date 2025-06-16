KİK'ten İsrail'e İran Saldırıları Üzerine Çağrı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in İran'a saldırılarının endişe verici senaryolara yol açtığını belirterek askeri gerilimin azaltılması ve çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin video konferans aracılığıyla dışişleri bakanları nezdinde acil toplantı düzenlendiği belirtildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırıları ve karşı saldırılar nedeniyle bölgenin son günlerde "oldukça tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir gerilime sahne olduğunu" söyledi.

Budeyvi, "Bu durum, bölgedeki gerginliği artırırken belirsiz ve endişe verici senaryolara yol açtı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırılarının "siyasi süreci baltalamasının yanı sıra diyalog ve diplomasi çabalarını durdurarak çökmesine yol açtığını" vurgulayan Budeyvi, KİK'e üye ülkelerin gelişmelere tepki gösterdiğini kaydetti.

Budeyvi, nükleer tesislere yönelik saldırıların yol açabileceği çevresel sorunların, enerji ve ticaret alanını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.