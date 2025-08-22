KİK'ten İsrail'e Gazze için Acil Yardım Çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Gazze Şeridi'ne kayıtsız ve şartsız insani yardımların girişi ve kapıların açılması için İsrail'e baskı yapılması hedefiyle uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi için çağrı yaptı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İsrail ablukası sonucu Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın en şiddetli olan 5. seviyede olduğunun BM tarafından teyit edilmesi sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Budeyvi, "uluslararası toplumun, İsrail işgal güçlerine sınır kapılarını açmaları ve Gazze Şeridi'ne kayıtsız şartsız insani yardımların ulaştırılması için baskı yapması hedefiyle acilen harekete geçmesi gerektiğini" vurguladı.

BM destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de kıtlık ilan etmesine işaret eden Budeyvi, bu durumun "İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik tehlikeli, insanlık dışı ve hukuka aykırı açlık politikalarının açık bir göstergesi" olduğunu belirtti.

Budeyvi, KİK ülkelerinin Filistin halkına destek konusunda kararlı duruşunu teyit ederek, "onlara uluslararası koruma sağlanması, hedef almaktan kaçınılması ve uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına istisnasız tam olarak uyulması" çağrısı yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi'nden verilerine göre, bir milyondan fazla çocuk gıdadan mahrum kalırken, 0-1 yaş arası 40 bin bebek ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve bu durumun hayatlarını tehdit ediyor ve ölenlerin sayısı gittikçe artıyor.