KİK'ten İran'a, "aradaki güveni zedeleyecek asılsız iddiaları yaymaması" çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'a, "iki taraf arasındaki güveni zedeleyecek asılsız iddiaları yaymaya son vermesi" çağrısında bulundu.

Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, İranlı yetkililerin basına yaptıkları, KİK ülkelerini hedef alan açıklamaları kınadı.

İranlı yetkililerin beyanlarının, Bahreyn egemenliğinin yanı sıra İran tarafından "işgal edilen" Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 3 adasındaki haklarını da ihlal ettiğine dikkati çeken Budeyvi, açıklamaların ayrıca "mülkiyeti sadece Kuveyt ve Suudi Arabistan'a ait olan Durra Gaz Sahası'nın egemenliğini de ihlal ettiğini" ifade etti.

Basında çıkan açıklamaların aynı zamanda asılsız birtakım iddiaları da içerdiğini dile getiren Budeyvi, İran'ın haziran ayında Katar'ın egemenliğini hava saldırılarıyla ihlal ettiğini de hatırlattı.

Budeyvi, İranlı yetkililerin basında çıkan açıklamalarını, "iyi komşuluk ve diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmeme yönündeki ilkelere aykırı ve kabul edilemez iddialar" olarak nitelendirdi.

KİK'e üye ülkelerin Tahran'la ilişkilerini tüm düzeylerde güçlendirmek için çaba sarf ettiğini belirten Budeyvi, İranlı yetkililerden gelen açıklamaların ise bahsi geçen çabalara aykırı olduğunu ifade etti.

KİK ülkelerin her zaman İran'a iyi niyetle yaklaştığını ve ülkenin istikrarından yana tutum sergilediğini savunan Budeyvi, İran'a "iki taraf arasındaki güveni zedeleyecek asılsız iddialar yaymaya son vermesi" çağrısında bulundu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forumunda, KİK Genel Sekreteri Budeyvi ve eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında bazı konularda tartışma çıkmıştı.

Söz konusu tartışmaların ardından sosyal medyada eski İran Dışişleri Bakanı Zarif aleyhinde paylaşımlar oldu.