Haberler

KİK'ten İran'a, "aradaki güveni zedeleyecek asılsız iddiaları yaymaması" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Körfez İşbirliği Konseyi, İranlı yetkililerin KİK ülkelerini hedef alan asılsız iddialarına son vermesi gerektiğini vurguladı. Genel Sekreter Budeyvi, İran'ın bu açıklamalarının komşuluk ilişkilerini zedelediğini açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'a, "iki taraf arasındaki güveni zedeleyecek asılsız iddiaları yaymaya son vermesi" çağrısında bulundu.

Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, İranlı yetkililerin basına yaptıkları, KİK ülkelerini hedef alan açıklamaları kınadı.

İranlı yetkililerin beyanlarının, Bahreyn egemenliğinin yanı sıra İran tarafından "işgal edilen" Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 3 adasındaki haklarını da ihlal ettiğine dikkati çeken Budeyvi, açıklamaların ayrıca "mülkiyeti sadece Kuveyt ve Suudi Arabistan'a ait olan Durra Gaz Sahası'nın egemenliğini de ihlal ettiğini" ifade etti.

Basında çıkan açıklamaların aynı zamanda asılsız birtakım iddiaları da içerdiğini dile getiren Budeyvi, İran'ın haziran ayında Katar'ın egemenliğini hava saldırılarıyla ihlal ettiğini de hatırlattı.

Budeyvi, İranlı yetkililerin basında çıkan açıklamalarını, "iyi komşuluk ve diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmeme yönündeki ilkelere aykırı ve kabul edilemez iddialar" olarak nitelendirdi.

KİK'e üye ülkelerin Tahran'la ilişkilerini tüm düzeylerde güçlendirmek için çaba sarf ettiğini belirten Budeyvi, İranlı yetkililerden gelen açıklamaların ise bahsi geçen çabalara aykırı olduğunu ifade etti.

KİK ülkelerin her zaman İran'a iyi niyetle yaklaştığını ve ülkenin istikrarından yana tutum sergilediğini savunan Budeyvi, İran'a "iki taraf arasındaki güveni zedeleyecek asılsız iddialar yaymaya son vermesi" çağrısında bulundu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forumunda, KİK Genel Sekreteri Budeyvi ve eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında bazı konularda tartışma çıkmıştı.

Söz konusu tartışmaların ardından sosyal medyada eski İran Dışişleri Bakanı Zarif aleyhinde paylaşımlar oldu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title