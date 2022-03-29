KİK'ten Husilere Suudi Arabistan'daki görüşmelere katılma çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen'deki taraflara askeri operasyonlarını durdurma, Husilere de Suudi Arabistan'da yapılacak diyalog görüşmelerine katılma çağrısı yaptı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Konsey gözetiminde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli taraflarla yapılacak görüşmeler öncesi yazılı açıklama yayımladı.

Hacraf, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve çatışan tüm tarafları Yemen topraklarındaki askeri operasyonları durdurmaya davet etti.

Genel Sekreter, Husilere de görüşmelere katılma, Yemen'in çıkarlarını gözetme ve halkın acılarına son verme çağrısında bulundu.

Husilerin müzakerelere katılım şartı

KİK Genel Sekreteri Hacraf, 17 Mart'ta Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan'da Riyad'da müzakereler yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanlığı, KİK'in ülkedeki tarafları diyalog için Riyad'da bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladığını açıklarken, İran destekli Husiler diyaloğa katılmak için müzakerelerin "savaşa katılmayan tarafsız bir ülkede" olması şartını öne sürmüştü.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.