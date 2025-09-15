KİK Liderlerinden Acil Toplantı: İsrail'in Saldırısı Kınandı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderleri, İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından, savunma mekanizmalarını değerlendirmek üzere Katar'da acil toplantı yapılmasına karar verdi.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Yüksek Konseyi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında Doha'da olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Temsilcisi Şeyh Abdullah bin Hamad Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Savunma İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şihab bin Tarık Al Said, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi katıldı.

Zirvenin sonuç bildirisinde, saldırı "Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal ve bölgesel barışa ciddi tehdit" olarak nitelendirildi. Liderler, saldırıyı "en sert ifadelerle" kınayarak, Katar ile tam dayanışma mesajı verdi.

Bildiride, ortak savunma anlaşması hatırlatılarak, "Konsey ülkelerinin güvenliği bölünmez bir bütündür, birine yapılan saldırı tümüne yapılmıştır" ifadesi yer aldı.

Zirvede, ortak savunma konseyi ve askeri komiteye Doha'da acil toplantı yapma talimatı verildi. Toplantının, Körfez savunma sisteminin güçlendirilmesi ve ortak caydırıcılık kapasitesinin artırılması amacıyla yapılacağı kaydedildi.

Körfez liderleri ayrıca uluslararası topluma çağrı yaparak, İsrail'in ihlallerine karşı etkin ve caydırıcı önlemler alınmasını istedi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin bildirisinde de İsrail'in Katar'a saldırısı kınanarak, yeni bir fiili durumu dayatma planlarına karşı durulması ve bununla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.