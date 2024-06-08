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KİK, İsrail'in UNRWA'ya ait okullara düzenlediği saldırıları kınadı

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Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okullara düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı. Saldırılarla ilgili uluslararası soruşturma açılması ve bağımsız BM araştırmacılarının gönderilmesi talep edildi.

Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in, Gazze'de yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara düzenlediği saldırıları kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, birer gün arayla önce En-Nuseyrat sonra da Eş-Şati Mülteci kamplarında UNRWA'ya ait 2 okula düzenlenen saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Nuseyrat'taki okula düzenlenen saldırının "korkunç bir katliam ve savunmasız sivillere karşı işlenen vahşi bir suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu suçlarla ilgili acil uluslararası soruşturma açılması ve İsrail güçlerinin yerinden edilmişlerin kaldığı barınakları hedef almaya devam ettiğine ilişkin gerçekleri araştırmak üzere bağımsız BM araştırmacılarının gönderilmesi talep edildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların, İsrail güçlerinin vahşiliği ve uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri hiçe sayışının açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Budeyvi açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik ağır ve tehlikeli ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulama çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 7 Haziran'da İsrail savaş uçaklarının Şati Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait Esma Okulunu hedef alarak 3 Filistinlinin ölümüne 7'sinin yaralanmasına yol açtığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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