KİK, İsrail'in Katar'a Yönelik Saldırılarını Görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ortak Savunma Konseyi'nin, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere Doha'da düzenlediği toplantıda bazı eylem kararları alındı.

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Umman'dan oluşan üye ülkeler, Ortak Savunma Konseyi olağanüstü oturumunu gerçekleştirdi.

İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından savunma mekanizmalarını değerlendirmek için KİK liderlerinin talimatıyla Doha'da düzenlenen toplantıda bazı kararlar alındı.

Ortak Savunma Konseyi, KİK Birleşik Askeri Komutanlığı aracılığıyla istihbarat paylaşımının artırılmasını ve durum tespitine dair hava görüntülerinin tüm üye ülkelerdeki harekat merkezlerine iletilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca, balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi için Körfez Ortak Görev Gücü'nün çalışmalarının hızlandırılması ve ortak savunma planlarının, Birleşik Askeri Komutanlık ile KİK ülkelerinin hareket ve eğitim komiteleri arasında koordinasyon halinde güncellenmesi kararı alındı.

Konsey, önümüzdeki üç ay boyunca hava harekatları ve hava savunma merkezleri arasında tatbikatlar yapılacağını daha sonra da ortak bir fiili hava tatbikatının yapılacağını duyurdu.

KİK liderleri, 15 Eylül'de Doha'da düzenlenen olağanüstü toplantıda, İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından, savunma mekanizmalarını değerlendirmek üzere Katar'da acil toplantı yapılmasına karar vermişti.

Toplantıda Ortak Savunma Konseyi ve Askeri Komiteye Doha'da acil toplantı yapılması yönünde talimat verilmişti. Toplantının, Körfez savunma sisteminin güçlendirilmesi ve ortak caydırıcılık kapasitesinin artırılması amacıyla yapılacağı kaydedilmişti.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.