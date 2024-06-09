KİK Gazze'deki ateşkes önerisine destek çağrısı yaptı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Gazze'de acil, kalıcı ateşkes ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkese dair açıkladığı öneriye ciddi ve olumlu yaklaşılması çağrısında bulundu.

KİK 160. Bakanlar Konseyi toplantısı, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında Bakanlar Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın açıkladığı " Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi ve sivillere yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılmasıyla" ilgili öneriye ciddi ve olumlu yaklaşılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, bu saldırıların durması ve kalıcı ateşkes sağlanması, tüm insani yardım ve temel ihtiyaç maddelerinin Gazze halkına ulaştırılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları ve Refah Sınır Kapısı'nı yardım girişlerine kapatması kınanırken, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes için harcadığı çaba ise taktir edildi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.