KİK Dışişleri Bakanları, Gazze için Ateşkes Çağrısında Bulundu

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve Suriye'nin istikrarının desteklenmesi çağrısında bulundu.

KİK Bakanlar Konseyinin 164. oturumu kapsamında düzenlenen toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, toplantıya Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya'nın başkanlık ettiği ve Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bakanların katıldığı belirtildi.

Gazze halkının yerinden edilmesine yönelik her türlü girişimin reddedildiği aktarılan bildiride, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması için uluslararası bağımsız komite kurulması ve sorumluların cezalandırılması talep edildi.

Katar'ın, Mısır ve ABD ile yürüttüğü ateşkes ve esir takası çabalarının da takdirle karşılandığı bildiride, İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlallerine tepki gösterildi.

Filistin topraklarında uluslararası barış gücü konuşlandırılmasına yönelik Kahire'deki son Arap Zirvesi'nin önerisinin desteklendiği bildiride, 21 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da, Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden diplomatik heyete yönelik İsrail saldırısı kınandı.

Bildiride Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin ise uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Suriye ve İran mesajı

KİK, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekerek, yabancı müdahalelerin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.Toplantıda İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları da kınandı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili gelişmelerden duyulan endişeyi dile getiren bakanlar, bölgesel güvenlik açısından kapsamlı bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Körfez ülkelerinin bu süreçte aktif rol alması gerektiği ifade edilen bildiride, ABD ile İran arasındaki görüşmeler memnuniyetle karşılanırken Umman'ın arabuluculuk çabalarından övgüyle söz edildi.

Yemen'de siyasi sürecin canlandırılması yönünde Suudi Arabistan ve Umman'ın çabaları desteklenirken, Husilere uluslararası barış girişimlerine olumlu yaklaşmaları çağrısı yapıldı.

Lübnan'da ise ateşkese uyulmasının önemi vurgulandı, İsrail'in saldırıları ve sivil altyapıya verdiği zarar kınandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 12 Mayıs'tan bu yana yaşanan gerilime dair ise bildiride, taraflara diyalog ve aklıselim çağrısı yapıldı.

Libya halkının istikrar ve kalkınma taleplerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.