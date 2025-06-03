KİK Dışişleri Bakanları Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı
Kuveyt'te toplanan Körfez İşbirliği Konseyi bakanları, Gazze Şeridi'nde hemen ateşkes yapılması gerektiğini belirtti ve Suriye'nin egemenliğini desteklediklerini vurguladı.
KUVEYT, 3 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in başkenti Kuveyt kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Kurulu'nun 164. oturumu, 2 Haziran 2025.
Pazartesi günü düzenlenen toplantıda bir araya gelen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısında bulunurken Suriye'nin egemenliğine verdikleri desteği yineledi. Bakanlar ayrıca, İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere bölgesel güvenlik endişelerini ele aldı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel