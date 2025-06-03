KİK Dışişleri Bakanları Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

KUVEYT, 3 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in başkenti Kuveyt kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Kurulu'nun 164. oturumu, 2 Haziran 2025.

Pazartesi günü düzenlenen toplantıda bir araya gelen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısında bulunurken Suriye'nin egemenliğine verdikleri desteği yineledi. Bakanlar ayrıca, İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere bölgesel güvenlik endişelerini ele aldı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)