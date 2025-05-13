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KİK-ABD Zirvesi Riyad'da Başlıyor

KİK-ABD Zirvesi Riyad'da Başlıyor
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ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenecek KİK-ABD Zirvesi, Körfez ülkeleri ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme hedefi taşıyor. Zirvenin bölgesel güvenlik ve istikrarı artırma konularında önemli bir platform olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yarın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi düzenlenecek.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberinde, KİK-ABD zirvesinin ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki yapıcı işbirliğinde yeni bir sayfa açacağı, bölge ve dünya için daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemeyi teyit ettiği belirtildi.

Zirvenin, KİK ülkeleri ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceği ifade edildi.

Söz konusu zirvenin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Körfez bölgesinde ortak eylemi artırma vizyonu kapsamında, KİK'in stratejik ortaklıklarını, ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde bölgesel ve uluslararası alanda harekete geçirmek için düzenlendiği kaydedildi.

Zirvenin güncel siyasi ve güvenlik konularının ele alınması ve KİK ülkelerinin ABD ile birlikte bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırma yönündeki çabalarının koordine edilmesi için bir fırsat sunduğu dile getirdi.

Merkezi Riyad'da olan ve 25 Mayıs 1981'de kurulan KİK'in Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Bahreyn olmak üzere 6 üyesi bulunuyor.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberinde, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin zirveye katılacak heyete başkanlık etmek üzere Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberinde de Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın zirveye katılım sağlayacağı bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Sultan Heysem bin Tarık'ın özel temsilcisi Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Esad bin Tarık Al-Said'in zirveye katılacak Umman heyetine başkanlık edeceği belirtildi.

Öte yandan, KİK-ABD Zirvesi'ne konsey üyeleri dışındaki Arap liderlerden katılım olup olmayacağı bilinmiyor, 2022'deki zirveye KİK harici ülke liderlerinden katılım olmuştu.

Yarınki zirve, ABD ile KİK ülkeleri arasında yapılan beşinci zirve olacak.

Axios haber platformunun haberine göre, zirveye Trump'ın da katılması bekleniyor.

İlk zirve Mayıs 2015'te, ikincisi Nisan 2016'da, üçüncüsü Trump'ın katılımıyla Mayıs 2017'de, dördüncüsü ise Mısır, Ürdün ve Irak liderlerinin de katılımıyla Temmuz 2022'de düzenlenmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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