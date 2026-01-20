Haberler

Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Baycan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Baycan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Erhan Baycan, Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına ait olayları kapsayan 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve bazılarını seçerek oy verdi.

Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Erhan Baycan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baycan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Baycan, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

Baycan, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" ve "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçen Baycan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ümmü Nisan Kandilcioğlu'nun "Başka bir dünya" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor