Kiev Yakınlarında Ukraynalı Askerler Operasyonda

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinde çatışmalar devam ediyor. Görüntülerde, Ukraynalı askerlerin çatışma bölgesinde ateş açtığı anlar görülüyor. Bir taraftan da iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmelerin dördüncü turu başlatıldı. Ukraynalı müzakereci Mihailo Podolyak, 14 Mart'ta başlayan yeni tura ertesi güne kadar ara verildiğini açıkladı

DailyMotion.com / Güncel