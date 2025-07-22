Kiev ve Ivano-Frankivsk'e Rusya Saldırdı: 2 Ölü, 15 Yaralı

Kiev ve Ivano-Frankivsk'e Rusya Saldırdı: 2 Ölü, 15 Yaralı
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Ivano-Frankivsk kentine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırılarda 426 muharebe ve çok sayıda füze kullanıldığını bildirdi.

KİEV, 22 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın pazartesi günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve batısındaki Ivano-Frankivsk kentine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği saldırılarda 426 muharebe ile sahte insansız hava aracı (İHA) ve 24 seyir ile hipersonik füze kullanıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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