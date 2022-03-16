Kiev Saldırılarında Sivil Can Kaybı Artıyor

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da başkent Kiev'de saldırılar yoğunlaşıyor. Kentin Obolon bölgesinde bir aparman binası hedef oldu. Görüntüleri VOA muhabiri Yan Boechat Kiev'den aktardı. Yerel saatle sabah 06.00 civarında düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Binadan yaklaşık 70 kişi tahliye edildi. Bölgede yaşanan ikinci bir saldırıda ise bir binanın önüne roket düştü. En az 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırıda, yerde 3 metrelik bir çukur oluştu. Ukrayna'nın çeşitli kentlerine saldırılarını sürdüren Rus yetkililer sivilleri hedef almadıklarını iddia ediyor

DailyMotion.com / Güncel