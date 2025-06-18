Kiev'e Rusya'nın Saldırısında 23 Can Kaybı

Kiev'e Rusya'nın Saldırısında 23 Can Kaybı
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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e, yaralı sayısı ise 134'e yükseldi. Bir apartmana isabet eden füzenin ardından birçok kişi yaşamını yitirdi.

KİEV, 18 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın salı günü başkent Kiev'e düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e, yaralı sayısı ise 134'e yükseldi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, balistik bir füzenin başkent Kiev'in batısındaki Solomianskyi bölgesinde yer alan dokuz katlı bir apartmana isabet etmesi sonucu en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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