Kiev'e Rusya'nın Saldırısı: 2 Ölü, 16 Yaralı
Rusya'nın düzenlediği saldırıda, Kiev'in 8 bölgesinde konutlar ve altyapılar hasar gördü, en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.
KİEV, 11 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Kiev'in 10 bölgesinden 8'inin zarar gördüğü saldırıda, konutların yanı sıra sağlık, eğitim, ticaret ve ulaşım altyapısı da hasar aldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel