Kiev'e Rusya'nın Saldırısı: 2 Ölü, 16 Yaralı

KİEV, 11 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Kiev'in 10 bölgesinden 8'inin zarar gördüğü saldırıda, konutların yanı sıra sağlık, eğitim, ticaret ve ulaşım altyapısı da hasar aldı.