Kiev'e Rusya'nın Hava Saldırıları: Bir Ölü, Dört Yaralı

Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik hava saldırıları nedeniyle ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece ve sabaha karşı Kiev'in farklı semtlerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Saldırılar sebebiyle kentin çeşitli bölgelerinde yangınların çıktığını kaydeden Kliçko, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırılar sebebiyle Kiev'de bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesine düzenlediği saldırı nedeniyle biri çocuk 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kiev'de dumanlar yükseliyor

Rusların Kiev'e düzenlediği saldırıya Telegram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, başkentte dumanların yükseldiği videoyu paylaştı.

Yermak, mesajında, "Rus saldırısının ardından Kiev. Yine sivillere yönelik terör, anlamsız saldırılar." ifadelerini kullandı.

Rusların saldırılarına yanıt verileceğini kaydeden Yermak, "Yanıt, evet var ve olacak ancak Rusya ateşkes sağlamalı ve savaşı sona erdirmeli." açıklamasını yaptı.

Yermak, güç kullanarak Rusya'nın barışa zorlanması gerektiğini savunarak, Ukrayna'nın sürekli güçleneceğini ve daha fazla silaha sahip olacaklarını vurguladı.

Ukrayna ordusu, Rusların saldırılarda kullandığı hava araçlarının sayısına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesi sürüyor.